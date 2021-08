Masivní požár v Řecku se hasičům vymkl kontrole, tisíce lidí utíkají z domovů

Úřady evakuovaly několik vesnic poblíž ničivého požáru severně od Atén, včetně střediska pro žadatele o azyl. Oheň zničil desítky domů.

Plameny, které znovu nabraly na síle ve čtvrtek odpoledne, se do dnešního rána prohnaly asi 20 kilometrů dlouhou lesní oblastí k dálnici, která spojuje řeckou metropoli se severem země. Úřady na silnici zastavily dopravu a hasiči se pokusili vytvořit bariéry, aby požár nezasáhl město Marathón.

Ministr zdravotnictví Vasilis Kikilias uvedl, že u Atén bylo zraněno nejméně devět požárníků, z nichž jsou dva na jednotce intenzivní péče.

Situace se zhoršila také na druhém největším řeckém ostrově Euboia. Pobřežní stráž spustila masivní záchrannou operaci. Od čtvrtečního večera z pláží evakuovala 631 lidí. Plameny od úterka spálily rozsáhlé oblasti na severu ostrova, na několika místech už dosahují k hladině moře. V tamním zdravotním středisku je s popáleninami nejméně 11 hasičů.

Nadále hoří také část Peloponéského poloostrova, kde hasiči před plameny zachránili starověkou Olympii. Na jihu bylo od čtvrtka evakuováno téměř 60 vesnic.

Za uplynulých 24 hodin se podle požárníků rozhořelo 86 nových požárů. Pět největších ale hoří už několik dní, na jejich uhašení pracuje přes 1000 hasičů, stovky dobrovolníků a téměř 20 letadel a helikoptér. Nebe je zbarvené do žluta desítky kilometrů od nejbližších plamenů, v některých místech padá popel. Úřady zatím v souvislosti se situací neoznámily žádné úmrtí.

V rámci programu civilní obrany Evropské unie do Řecka už do Řecka dorazily letadla z Kypru, dnes a víkendu by měly přijet další hasičské jednotky z Francie, Rumunska, Švédska a Švýcarska.

"Naší prioritou je ochrana lidských životů, za kterou následuje ochrana majetku, životního prostředí a kritické infrastruktury. Naneštěstí nám současné okolnosti zabraňují dosáhnout všech těchto cílů ve stejnou chvíli," uvedl řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Předseda vlády v televizním projevu dodal, že za nepříznivým počasím stojí klimatické změny.

Silný vítr a vysoké teploty mají pokračovat i v několika následujících dnech, uvedli meteorologové.