Na Lampedusu dorazilo dalších 300 běženců, ve Vídni se řešil boj proti nelegální migraci

Podle agentury APA tvoří velkou část nově příchozích migrantů Tunisané, italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová proto oznámila, že se příští týden vydá do Tuniska, aby s tamní vládou hovořila o zrychlení procedury vracení odmítnutých žadatelů o azyl do země původu. O stejném tématu chce brzy jednat i s kolegy ze zemí EU.

"Cílem je, aby se rozjela konkrétní spolupráce mezi EU a africkými zeměmi. Tím by se předešlo příjezdu migrantů a zrychlilo by se vracení osob, které nemají v Evropě právo pobytu," uvedla ministryně, která se v pondělí setkala i se starostou Lampedusy Salvatorem Martellou.

Minulý týden vyzvali lídři jihoitalských regionů Sicílie a Kalábrie vládu, aby situaci s migranty připlouvajícími z Afriky do těchto oblastí urychleně řešila. V prvním pololetí se oproti loňsku počet migrantů, kteří dorazili do Itálie přes Středomoří, více než zdvojnásobil. Letos jich do Itálie od začátku roku připlulo podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) téměř 10.000. Loni připlulo do Itálie přes Středomoří 11.471 lidí za celý rok.

V boji proti nelegální migraci ve východním Středomoří, kde migranti pro cestu do střední a západní Evropy často využívají trasu přes balkánské státy, by měla pomoci lepší vzájemná koordinace a sdílení informací. Shodli se na tom na dnes skončené dvoudenní ministerské schůzce ve Vídni zástupci 18 zemí, mezi nimiž bylo i Česko a Slovensko. Téma povinného přerozdělování migrantů během jednání vůbec nepadlo, řekl ČTK náměstek českého ministra vnitra Jakub Kulhánek.

Lepší koordinace a sdílení informací mezi členskými státy EU. K tomu má přispět nová platforma, jejíž vznik navrhlo Rakousko na konferenci ve Vídni. Podle nmv. Jakuba Kulhánka, který ČR ve Vídni zastupoval, pomůže platforma v boji proti nelegální migraci na západobalkánské trase. pic.twitter.com/9VYjduDYcR — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 23, 2020

Podle unijní agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex je nyní východní Středomoří nejfrekventovanější migrační trasou směrem do Evropy. Počty migrantů, kteří se snaží projít přes balkánské státy, se letos oproti stejnému období loni zvýšilo o 50 procent, uvedla rakouská tisková agentura APA.

"Migrace na západobalkánské trase stoupá a situace s nelegální migrací musí skončit," řekl v této souvislosti listu Bild německý ministr vnitra Horst Seehofer, který se schůzky zúčastnil jako zástupce země předsedající v tomto pololetí Evropské unii.

"Vznikne platforma, jejímž cílem bude koordinovat kroky na pomoc balkánským státům," řekl Kulhánek. Podle něj se ministři shodli, že akceschopnost v boji proti nelegální migraci často komplikuje fakt, že nefunguje výměna informací a že unijní země nemají přehled o tom, jakou formu pomoci by státy na balkánské trase aktuálně nejvíce potřebovaly.

Jednání ve vídeňském Hofburgu se kromě zástupců jednotlivých zemí zúčastnili i místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas, eurokomisař pro rozšíření Olivér Várhelyi či zástupce šéfa agentury Frontex Berndt Körner.