Náhlý zvrat v uprchlické krizi: Proč do Španělska připlouvá méně uprchlíků?

Podle posledních údajů španělského ministerstva vnitra připlulo od letošního ledna do Španělska 15.683 migrantů, tedy o 45 procent méně, než v prvních osmi měsících roku 2018.

Španělská námořní cesta se stala hlavní migrační trasou do Evropy poté, co Evropská unie uzavřela dohodu s Tureckem v roce 2016 a Itálie loni uzavřela svoje přístavy. Podle posledních údajů však nyní více utečenců míří do Evropy východním středomořím do Řecka.

Maročtí policisté "zabraňují vyplutí člunů, zatímco předtím je nechávali být," uvedl José Encinas, představitel civilní gardy v Andalusii na jihu Španělska, kam většina lodí s utečenci připlouvá. Podle nejmenovaného zdroje z jedné mezinárodní organizace úřady rozmístily na severu Maroka na strategické pozice policisty, kteří vyplutím zabraňují.

Někteří experti tvrdí, že Maroko využívá migraci jako páku při vyjednávání s Madridem. "Momenty, kdy se v minulosti dvoustranné vztahy mezi Marokem a Španělskem zadrhávaly, se časově shodovaly s růstem počtu příchozích migrantů do Španělska. Když se vztahy zlepšovaly, tak příchody znatelně klesaly," řekl AFP expert z barcelonského výzkumného centra pro mezinárodní záležitosti. "Když chce Maroko více peněz, otevře kohoutky migrace a když ty peníze dostane, tak je zase zavře," dodává Encinas z civilní gardy.

Španělský premiér Pedro Sanchez, který nastoupil do funkce loni v červnu, kdy migrace do Španělska prudce rostla, vyslal opakovaně svoje ministry do Rabatu a následně Maroko i sám navštívil a setkal se s králem Mohammedem VI.

Letos v únoru zemi navštívil i španělský král Felipe VI., který dohlížel na podpis jedenácti dvoustranných dohod. Oproti lednu 2019 pak o měsíc později poklesl počet příchozích migrantů více než čtyřikrát, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Rabat především získal od Madridu finanční pomoc. Španělsko mu v srpnu poskytlo 32 milionů eur (téměř 827 milionů korun) na kontrolu nelegální migrace, o měsíc dříve mu dalo 26 milionů eur (asi 672 milionů korun) na vozidla pro ministerstvo vnitra.

Marocké a španělské úřady si vzájemnou spolupráci pochvalují a chtějí v ní nadále pokračovat. Organizace hájící lidská práva, například Amnesty International, však odsuzují fakt, že evropské státy v podstatě platí za ochranu svých hranic jiným zemím. Nelíbí se jim rovněž rychlé vracení migrantů zpět do Maroka a nucené přesídlování utečenců, kterého se podle nich dopouští marocká policie při snaze dostat migranty dále od pobřeží.