Nakažených koronavirem přibývá: Řecko vyhlásilo další restrikce, Španělsko zavře kluby a omezí kouření.

Dohodnutá opatření budou platit v celém Španělsku, až k nim jednotlivé autonomní regiony vydají příslušná nařízení. Illa uvedl, že lhůta k tomu není stanovena, ale že to bude "v příštích dnech". Vedení regionů také mohou opatření ještě více zpřísnit, uvedl deník La Vangurdia.

Kromě omezení kouření, k němuž tento týden přistoupila už Galicie a Kanárské ostrovy a některé další regiony o něm uvažovaly, a kromě zavření diskoték a nočních klubů má být také omezena otevírací doba restaurací maximálně do jedné hodiny v noci. I toto opatření už některé z regionů zavedly v předchozích týdnech. V restauracích má být také dodržována vzdálenost 1,5 metru mezi stoly a nemají vznikat skupiny více než 10 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví dnes také kvůli horší epidemické situaci v řadě regionů vydalo několik doporučení, mimo jiné aby se lidé nesetkávali ve skupinách větších než 10 či aby se dělaly pravidelně testy pracovníkům v sociálních zařízení. Illa také vyzval zejména mladé Španěly, aby se nesdružovali na venkovních večírcích, a správu regionů, aby vymáhala za konání těchto večírků pokuty. Pořádání večírků, které se konají zejména na plážích a požívá se při nich často alkohol, už podle deníku El Mundo španělské regiony v předchozích týdnech kvůli koronaviru zakázaly.

Nová opatření souvisí se zhoršenou epidemickou situací v řadě španělských regionů. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví nejvyšší denní nárůst nakažených koronavirem v zemi od dubna (2935), o den dříve to bylo 1690 nakažených, předtím 1418 a 1486. Nejhorší byla v posledních týdnech situace v regionech Aragonie, Baskicko, Andalusie, Katalánsko či madridském regionu.

Na skokový nárůst nových případů řada zemí včetně Česka reagovala cestovními omezeními; pro Čechy bude Španělsko od 24. srpna na seznamu rizikových zemí. To znamená, že turisté budou muset po návratu předložit negativní test na covid-19 nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Celkem se od začátku epidemie ve Španělsku virem SARS-CoV-2 nakazilo na 337.330 lidí, z nich 28.605 v souvislosti s nákazou zemřelo.

Řecká vláda vyhlásila další opatření, jimiž chce zmírnit šíření koronaviru. V oblastech s horší epidemickou situací zatím do 24. srpna mimo jiné zakazuje shromáždění více než 50 lidí, a to na veřejnosti i v soukromí. Netýká se to kin, divadel a restaurací, pro něž platí už z dřívějších dnů zvláštní pravidla. Informoval o tom deník Kathimerini.

Dalším z nově vyhlášených opatření je povinnost nosit roušky v kasárnách a střediscích pro migranty. Nově mají také zaměstnavatelé lidem z rizikových skupin zajistit práci z domova.

Vláda dnes rovněž rozšířila seznam regionů, v nichž musí mít restaurace a bary pod pokutou zavřeno od půlnoci do sedmi hodin ráno. Toto opatření platí už od úterka mimo jiné na Krétě, v Soluni, na Chalkidiki, Korfu, Santorini, Rhodosu, Zakynthosu či Kosu. Nově ho musí dodržovat restaurace v kraji Attika, v němž leží i metropole Atény.

Nová opatření mají platit nejméně do 24. srpna, mohou být prodloužena po zhodnocení epidemické situace.

Ještě před vyhlášením nových omezení dnes premiér Kyriakos Mitsotakis apeloval zejména na mladé lidi, aby byli ohleduplnější ke svému okolí. Reagoval tak na zprávy o přeplněných barech a nočních podnicích. "Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor, ani vy nejste nezranitelní, ale zranitelní jsou zejména vaši rodiče a prarodiče," uvedl Mitsotakis. Všechny lidi pak vyzval, aby nosili roušky na veřejnosti, dodržovali bezpečný odstup a chránili zejména starší před nákazou.

Řecko bylo v nynější pandemii řadou expertů chváleno za to, jak včasnými a přísnými opatřeními šíření nákazy relativně dobře zvládlo. Epidemická situace se tam ale výrazně zhoršila koncem července. Tehdy také vláda opět zavedla povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách a posléze přistoupila k dalším omezením, mimo jiné pro cesty ze zahraničí.

Tento týden v Řecku zaznamenali nejvyšší denní nárůst nakažených koronavirem SARS-CoV-2 za den od počátku pandemie, když ve středu oznámily místní úřady celkem 262 případů potvrzených za 24 hodin. Ve čtvrtek zaznamenali v Řecku za předchozí den 204 případů nákazy a pět úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, kterou tento koronavirus způsobuje. Od počátku pandemie odhalili v této zemi s téměř 11 miliony obyvatel 6381 nakažených koronavirem a 221 lidí v souvislosti s infekcí zemřelo.