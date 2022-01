Německé poslance čeká debata o povinném očkování proti covidu-19

Povinnost nechat se imunizovat by pak platila nejvýše dva roky. Již nyní ale vznikají konkurenční návrhy, které věkovou hranici zvyšují, případně povinné očkování zcela odmítají.

Německá vláda zavedení povinného očkování dlouho odmítala, názor ale nyní již bývalá konzervativní kancléřka Angela Merkelová změnila po rychlém podzimním šíření koronaviru. V prosinci, jen pár dní před odchodem z politiky, podpořila návrh svého sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze, který řekl, že kvůli nízké míře proočkovanosti se Německo bez povinné vakcinace neobejde. Scholz tehdy uvedl, že by chtěl všeobecnou očkovací povinnost od února, případně od března. Zdůraznil také, že konečné slovo bude mít Spolkový sněm.

Scholz povinné očkování nadále podporuje, již nyní je ale jasné, že rychlé prosazení Němce nečeká. Prozatím se povinné očkování bude týkat zdravotníků, pečovatelů a záchranářů. Pokud se k 15. březnu neprokážou očkovacím certifikátem, nebudou moci svou profesi vykonávat. Výjimku zákon, který poslanci schválili již v prosinci, uděluje jen osobám, které ze zdravotních důvodů vakcinovány být nemohou.

Skupina vládních poslanců v čele s místopředsedou sociálnědemokratické frakce Dirkem Wiesem nyní parlamentu předkládá k debatě první konkrétní návrh, jak by všeobecná očkovací povinnost mohla v Německu vypadat. Wiese v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že téma je mimořádně citlivé, proto k němu také s kolegy přistupoval s opatrností.

"Je možné, že dosáhneme vysoké základní imunity, takže povinné očkování již nebude potřeba," řekl Wiese. Povinnost by tak podle vládních poslanců měla být omezena na jeden až dva roky. Wiese také uvedl, že aktuální studie hodnotí nyní doporučované třídávkové schéma vakcinace jako dobré k poskytnutí ochrany před těžkým průběhem covidu-19, proto by také povinnost měla vycházet ze tří dávek. "Je ale možné, že v budoucnu bude vhodné podat další posilující dávku, třeba u seniorů či chronicky nemocných. To už by ale bylo dobrovolné," dodal.

Lidem, kteří bez zdravotních důvodů povinné očkování odmítnou, bude hrozit pokuta. Její výše ještě není upřesněna, podle Wieseho by ale měla být až v řádu tisíců eur (desítky tisíc korun). Pokud pokutu lidé neuhradí, budou čelit penále podle stávajícího sankčního zákona, který jako horní hranici stanovuje 25.000 eur (611.000 korun). Wiese s kolegy ale nechtějí uplatňovat institut takzvané donucovací vazby, kdy by odmítač očkování musel do změny názoru setrvat ve vazbě.

Jak bude případné ověřování očkovaných vypadat, známo zatím není. Zřejmě ale z časových důvodů nevznikne centrální registr, protože by to podle Wieseho neumožnilo zavést povinné očkování před nadcházející podzimní a zimní sezonou. Řešením může být kontrola přes údaje pojišťoven a obcí, která potřebná data mají.

Nepočítá se také s rychlým zavedením očkovací povinnosti, jak si Scholz přál. Návrh Wieseho a jeho kolegů počítá s platností v létě, možná až od srpna.

Zda tento návrh získá podporu zákonodárců, jasné není. Liberální poslanec a místopředseda Spolkového sněmu Wolfgang Kubicki je proti všeobecné očkovací povinnosti. V rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag řekl, že zákon zaryté odmítače k očkování nepřesvědčí a že státu naopak hrozí chaos kvůli udělování pokut a jejich následnému vymáhání, které by mohlo zatížit soudy na řadu let.

"Stát, který nedokáže prosadit to, co nařídí, bude k smíchu. A to by byla jen voda na mlýn zastánců konspirací a popíračů existence koronaviru," řekl Kubicki. Cestu k vyšší proočkovanosti proto vidí spíše v důslednější informační kampani. "Sám mám tři dávky a nechám si dát i čtvrtou, pokud to bude doporučeno. V každém případě očkování snižuje riziko hospitalizace a úmrtí na covid," řekl.

Kubicki nicméně předpokládá, že většinu v parlamentu nakonec najde očkovací povinnost pro starší 50 let, kterým podle statistik Institutu Roberta Kocha (RKI) hrozí v případě nákazy největší zdravotní komplikace. Na takovém návrhu pracuje Kubického stranický kolega Andrew Ullmann, který to považuje za zlatou střední cestu. V rozhovoru se zpravodajskou televizí n-tv ale prohlásil, že možná ani žádná očkovací povinnost nakonec nebude. "Může se stát, že varianta omikron se stane endemická, pak už bude debata o povinné imunizaci zbytečná," dodal.

Své postoje se chystá zveřejnit i konzervativní unie CDU/CSU, která je nejsilnějším opozičním uskupením v německém parlamentu.

Povinné očkování má v Německu nadále podporu většiny obyvatel. Aktuální průzkum agentury YouGov uvádí, že pro je 60 procent respondentů a proti 32 procent. Oproti prosincové anketě se podpora mírně snížila, s očkovací povinností tehdy souhlasilo 63 procent oslovených a proti jich bylo 30 procent, zbytek respondentů na věc neměl názor.

Tématu povinného očkování se věnuje i německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který před dvěma týdny k veřejné debatě pozval příznivce a odpůrce vakcinace. Prezident v diskuzi řekl, že se nebude přiklánět na žádnou stranu, aby neovlivnil práci zákonodárců, ostře se ale ohradil proti tvrzením některých kritiků karanténních opatření, že v Německu panuje koronavirová diktatura.