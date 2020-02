Německo chystá poštovní revoluci. Balíky pošlou metrem

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Provoz v ulicích německých městech je stále silnější a hustší a podle ministra dopravy Andrease Scheuera za to může i rostoucí poptávka po rozvozu zboží z internetových obchodů. Pomoci by podle něj mohlo, kdyby se zásilky začaly rozvážet přes noc metrem. Svůj nápad by Scheuer rád co nejdříve otestoval, informovala dnes agentura DPA.