Operace, jakou Slovensko ještě nezažilo. Na covid mají být otestováni všichni obyvatelé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko plánuje otestovat na koronavirus všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda podstoupení testu bude povinné. Vyplývá to z dnešního prohlášení premiéra Igora Matoviče.