Podle nového rakouského kancléře Schallenberga je vládní koalice křehká

Zemi chce vést až do řádného termínu voleb do Národní rady, které se mají uskutečnit v roce 2024.

"Pokud má spolupráce (v koalici) z dlouhodobého hlediska fungovat, musíme obnovit základní důvěru," uvedl Schallenberg. Podle něj je nutné se připravit na to, že jednání mezi stranami nebude vždy hladké. Dodal ale, že vláda má solidní program.

Schallenberg nastoupil do čela vlády poté, co minulou sobotu ohlásil demisi premiér a šéf ÖVP Sebastian Kurz. Ten musel odejít z čela vlády v souvislosti s podezřením, že používal peníze daňových poplatníků, aby si vylepšoval svůj obraz v tisku. Kurz obvinění odmítá a v čele vlády chtěl setrvat navzdory vyšetřování policií. Demisi musel podat, protože koaliční Zelení vyzvali lidovce, aby postavili do čela vlády osobnost nezatíženou vyšetřováním. Kdyby to ÖVP neudělala, menší koaliční strana zvažovala vyjádřit Kurzovi spolu s opozicí nedůvěru, což by znamenalo konec vládní aliance.

Kurz ale z vysoké politiky neodešel úplně. Zachoval si post šéfa ÖVP a vede také její poslanecký klub. Schallenberg rakouskému tisku řekl, že si myslí, že Kurz bude v příštích parlamentních volbách hlavním kandidátem lidovců.

Opozice tvrdí, že vládu z pozice šéfa klubu a lidovců nadále fakticky řídí Kurz. Na otázku, kdo má v politických rozhodnutích poslední slovo, Schallenberg řekl deníku Wiener Zeitung, že plní své povinnosti kancléře. "Post kancléře jsem přijal v nouzi, mým hlavním úkolem je obnovit stabilitu," řekl nový rakouský kancléř.