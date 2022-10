Policie obvinila řidiče kvůli tragické nehodě v Bratislavě, hrozí mu doživotí

Policie původně vyšetřovala případ jako podezření z usmrcení, za který by viníkovi v případě prokázaní viny u soudu hrozilo až 12 let vězení. Za obecné ohrožení lze podle nejpřísnějšího ustanovení uložit trest 20 až 25 let vězení nebo doživotí. Vyšetřovatel rovněž žádá vazební stíhání šedesátiletého obviněného, kterým je podle médií generální sekretář Deaflympijského výboru Slovenska; tato instituce se věnuje sportovním aktivitám sluchově postižených.

Na místě nehody, kde se podle policie v době tragédie nacházelo asi 40 osob, zemřeli čtyři lidé, pátá osoba podlehla zraněním v nemocnici; šlo o studenty dvou bratislavských univerzit, které dnes oběti uctily minutou ticha. Podobně učinili i poslanci slovenské sněmovny. Jeden z hospitalizovaných je podle dřívějšího vyjádření nemocnice nadále v kritickém stavu.

Policie i slovenští politici po nehodě, ojedinělé v novodobé historii země, začali volat po zpřísnění trestů pro opilé řidiče. Slovensko uplatňuje nulovou toleranci alkoholu za volantem. Pokud má řidič do jednoho promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta a zadržení řidičského oprávnění. Silnější opilost, stejně jako odmítnutí dechové zkoušky nebo řízení pod vlivem drog je v zemi trestným činem. Loni za tento trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky soudy na pětimilionovém Slovensku potrestaly 4401 lidí, výrazná většina z nich vyvázla s podmínkou nebo s peněžitým trestem a se zákazem řízení.