Řecko dnes otevřelo archeologické památky

Archeologické památky se otevírají v první etapě zpřístupnění řeckých kulturních institucí. Na muzea má podle vládních plánů dojít až 15. června, do kin budou lidé moci začít chodit 1. června.

Aténská Akropole je nejnavštěvovanějším místem v Řecku - loni na ni vystoupalo 2,9 milionu návštěvníků, což bylo o 14 procent více než předchozího roku. Patří k desítkám archeologických skvostů, jež jsou nyní znovu přístupné a které zahrnují také mínojský palác Knóssos na Krétě nebo akropoli v Lindosu na Rhodu.

Ministryně kultury Lina Mendoniová řekla, že tam, kde to bylo nutné, byly umístěny panely s upozorněním na nutnost dodržovat odstupy 1,5 metru mezi jednotlivými návštěvníky. Doporučuje se mít roušku, ale není to povinné s výjimkou průvodců, dodala ministryně. Místa budou přístupná od osmé hodiny ranní do osmi hodin večer, bude se dodržovat maximální počet návštěvníků. Trasy vstupů a východů budou od sebe odděleny, kde to bude nezbytné i plexisklem.

Atény na epidemii reagovaly uzávěrou 23. března. Řecko má ve srovnání s jinými evropskými zeměmi méně nakažených i mrtvých - koronavirus se tam prokázal u 2819 lidí a 163 pacientů tam zemřelo. Ekonomice, závislé na příjmech z cestovního ruchu, hrozí podle vlády hluboká recese. Řecko přišlo kvůli uzávěře až o polovinu turistické sezony. Vláda se rozhodla pod tlakem podnikatelů uspíšit otevření kaváren, barů a restaurací a posunula termín o týden na 25. květen.