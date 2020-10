Sasko kvůli koronaviru uzavřelo chatky na Labské stezce, Němci se bojí do Česka

Lidé, kteří se na túru i tak vydají, mohou až do 31. října na tábořištích přenocovat pod stanem. Musí ale dodržet hygienická opatření, kdy na místě může být maximálně pět stanů, v každém pak mohou přespat nejvýše dva lidé. Stany od sebe musí být v minimální vzdálenosti dva metry. Saské úřady rovněž upozorňují, že turisté musí také v lese dbát na všeobecná hygienická opaření včetně dodržování odstupu.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 již před časem saská správa vytyčila náhradní trasu stezky tak, aby turisté z německé strany nemuseli překračovat hranice do Česka. Alternativa začala být aktuální poté, co Německo označilo Českou republiku za epidemicky rizikovou oblast. Už na počátku října řekla Rödigerová ČTK, že němečtí turisté jsou opatrní, proto zůstávají spíše na saské straně.

Ačkoli Sasko dovoluje vstup z Česka na své území na 24 hodin bez karantény a Němcům bez nutnosti izolace umožňuje až dvoudenní pobyt v Česku, přeshraniční styk se v posledních dnech výrazně zkomplikoval. Podmínky vstupu ze zahraničí Česko upravilo od 22. října, kdy prakticky zakázalo turistické cesty do země, na což upozorňuje i německé ministerstvo zahraničí.

Na špatnou situaci v ČR zareagovali i provozovatelé služeb v Německu. Například sportovní středisko Westpark-Center v saské Žitavě zakázalo občanům s trvalým pobytem v Česku vstup do areálu, pokud nepředloží negativní koronavirový test ne starší než 48 hodin. "Pro některé je to jistě nepochopitelné, pro mě rozhodně ne," uvedl šéf střediska Heiko Wasser. "Protože jsou hranice bohužel stále ´nekontrolovaně´ otevřené, za nouzovou brzdu tak za vás taháme my ve sportovním centru," dodal.

Řada lidí v internetových diskusích postup sportovního střediska oceňuje a upozorňuje, že Češi v posledních dnech areál opakovaně zaplnili, protože v jejich vlasti jsou takové služby kvůli koronaviru uzavřené.

Počet nakažených koronavirem rychle roste nejen v Česku, ale také v Německu, u kterého se dlouho zdálo, že drží infekci pod kontrolou. Ve čtyřmilionovém Sasku, které patřilo v celoněmeckém srovnání k málo zasaženým, už ale kritickou hodnotu 50 infikovaných na 100.000 obyvatel v rámci sedmi dní překročily s výjimkou tří všechny okresy. Dva okresy jsou pak těsně pod tímto limitem, po kterém začínají platit přísnější hygienická opatření.

Frank Vogel, který stojí v čele okresu Krušnohoří, nejpostiženějšího v celém Sasku, prohlásil v rozhovoru s listem Sächsische Zeitung, že čísla nákazy rostou směrem k hranicím s Českem. "Oni jezdí přes hranice, my jezdíme přes hranice. Nakupovat, tankovat, na kafe," řekl. Vogel přesto uzavření hranic odmítá, doporučuje ale na obou stranách výrazně omezit přeshraniční styk.

"Potřebujeme pendlery, kteří dojíždí z Česka. Bylo to vidět už na jaře, když tamní (česká) vláda zavřela hranice ze dne na den. Tehdy jsme se stavěli na hlavu, abychom lékařům, pečovatelům a zaměstnancům v průmyslu umožnili dojíždět," dodal Vogel, který doporučuje z preventivních důvodů prozatímní "osobní karanténu".