Söder volby označil za budíček pro vládní CDU/CSU

"Důvěra v politiku je podlomena," řekla o všeobecném výsledku voleb Baerbocková. "Je ale zajímavé, že Zelení dokázali získat volební zisky i v této složité době," poznamenal její kolega Robert Habeck, který se s Baerbockovou dělí o předsednický post ekologické strany. Podle Habecka je tak jasné vítězství v Bádensku-Württembersku a takřka zdvojnásobení podpory v Porýní-Falci důkazem, že veřejnost práci Zelených důvěřuje.

Nynější úspěch chtějí Zelení podle Habecka proměnit i v září. Po zemských volbách může nyní v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci vládnout trojčlenná koalice Zelených, sociálních demokratů (SPD) a liberálů (FDP). Tato možnost se po nadcházejících zářijových parlamentních volbách nabízí i na spolkové úrovni, což by znamenalo odchod unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové do opozice. Baerbocková na dnešní tiskové konferenci nechtěla o kancléřských ambicích Zelených spekulovat, uvedla ale, že ekologická strana by upřednostnila takovou vládní koalici, která by se co nejvíce soustředila na ochranu klimatu.

"Ochrana klimatu, jak jasně Habeck řekl, je naším středobodem," prohlásila Baerbocková o možném koaličním programu. Podle průzkumů veřejného mínění jsou Zelení po CDU/CSU druhou nejsilnější stranou, což jim dává naděje pomýšlet na kancléřský úřad. Kancléřského kandidáta ale Zelení ještě neurčili, podle Baerbockové se tak stane v nadcházejících týdnech.

Söder, který se podle komentátorů utká o kancléřskou kandidaturu unie s šéfem CDU Arminem Laschetem, prohlásil, že konzervativcům chybí rozhodnost, proto výsledek voleb považuje za budíček. Varoval také, že po neděli již není jisté, že CDU/CSU povede příští spolkovou vládu. "V otázce kancléřského kandidáta ale nic nového není, CDU a CSU se společně rozhodnou," uvedl.

Za volebním neúspěchem CDU vidí Söder i chyby vládního boje s pandemií nemoci covid-19. Jako příklad zmínil pomalé vyplácení hospodářské podpory, průtahy s testováním nebo nedostatky při nákupu vakcín. "Včerejší volby byly těžkou ránou do srdce unie CDU/CSU," dodal.