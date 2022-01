Španělsko a Itálie nechtějí kvůli variantě omikron prodloužit prázdniny v lednu

Také Itálie se chystá na to, že se žáci a studenti vrátí od 10. ledna do lavic. Šéfové některých regionů se však nechali slyšet, že by odložení prezenční výuky po prázdninách "nepovažovali za tragédii". Obě země zaznamenaly minulý týden nejvyšší denní přírůstky infekce od začátku epidemie.

"Prezenční výuka všech našich žáků na území celé země začne od 10. ledna," prohlásila po setkání s regiony španělská ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová. Rozhodnutí obnovit výuku v plánovaném termínu po prázdninách regiony schválily jednomyslně, dodala. Dariasová také vyzvala k dodržování pravidel, která byla nastavena na začátku školního roku, jako je povinné nošení roušek či zachovávání rozestupů. Podle ministryně školství Pilar Alegríové je prezenční výuka "nejlepší volbou" a španělské rodiny vyzvala k opatrnosti, důvěře a pokojnému a bezpečnému chování.

V pondělí španělské ministerstvo zdravotnictví ohlásilo zhruba 373.000 nových případů koronavirové nákazy, které však zaznamenalo od čtvrtka do neděle. Podle deníku El País jsou však skutečné počty vyšší. Podle nových karanténních pravidel se již nemusí testovat naočkovaní lidé po kontaktu s nakaženým a mnoho lidí si nechává udělat test v lékárnách. Výsledky těchto testů se pak často nedostanou do celostátních statistik. Dariasová uvedla, že i přes vysoký počet nákaz je díky očkování růst vážných případů mírný. Zhruba pětinu lůžek na jednotkách intenzivní péče obsadili v pondělí lidé nakažení koronavirem.

Zahájit výuku v prezenční formě chce od 10. ledna také italská vláda, napsal dnes deník Corriere della Sera. Proti prodloužení prázdnin či plošné distanční výuce se již dříve vyjádřil ministr školství Patrizio Bianchi. Itálie rovněž oznámila minulý týden velmi vysoké údaje nových případů infekce a kvůli šíření varianty omikron se odborníci domnívají, že čísla dále porostou. Vláda proto zvažuje změnu některých pravidel pro uvalení karantény na třídy či celé školy. Otázkou by se měli ministři zabývat na středečním zasedání kabinetu.

Od předsedů krajů však zaznívají názory proti zahájení prezenční výuky od 10. ledna. V pondělí levicový předseda kraje Kampánie Vincenzo de Luca označil za "rozumné řešení" posunout začátek prezenční výuky na únor, až se růst případů infekce zmírní. V podobném duchu se vyjádřil i předseda krajské rady Toskánska Eugenio Giani. "Za žádnou tragédii" by posunutí výuky nepovažoval ani guvernér Benátska Luca Zaia z pravicové Ligy.