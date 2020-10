Summit EU debatuje o jednotném trhu a digitalizaci. Covid může být i příležitost, řekl Michel

"Covid-19 bezpochyby odkryl některé naše slabiny. Podle mě bychom jej však měli proměnit v příležitost a společně kriticky zhodnotit, jak by mohla být EU odolnější," vzkázal lídrům před jednáním předseda Evropské rady Charles Michel.

Šéf unijních summitů v posledních týdnech zdůrazňuje, že EU by měla posílit svou "strategickou autonomii", o níž dnes šéfové států a vlád debatují. Podle navrhovaných závěrů summitu by se měli shodnout na tom, že unie bude pracovat na větší soběstačnosti například ve výrobě léků, komunikačních technologií či dalších strategických produktů.

#EUCO focused on the situation in the #EasternMediterranean, relations with #China, the situation in #Belarus, the conflict in #Nagorno-#Karabakh and the poisoning of #AlexeiNavalny. Today the single market, industrial policy and digital transformation are on the agenda. pic.twitter.com/640l9Jlz4C