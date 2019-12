Třetím zemím se má víc pomáhat. Von der Leyenová pojede na svou první mimounijní cestu do Afriky

Vyšší výdaje na rozvojovou pomoc třetím zemím patří k zásadním plánům nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která v sobotu vyráží do Afriky na svou první cestu mimo EU. Německá politička chce posílit postavení unie v zahraničí a nasměrovat peníze do oblastí, z nichž do Evropy míří migranti. Její představa však narazila hned na počátku vyjednávání o podobě příštího dlouhodobého rozpočtu.