Francie a Itálie prosazují automatické přerozdělování migrantů. Kdo neposlechne, bude potrestán

Francie a Itálie budou na půdě Evropské unie společně usilovat o zavedení automatického mechanismu na rozdělení migrantů přicházejících do Evropy, především do Itálie a na Maltu. Účast členských států v mechanizmu by měla být povinná pod hrozbou finančních postihů.