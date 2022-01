USA pomohou EU zajistit plyn pro případ ruské invaze, shodli se lídři

Ve společném prohlášení uvedli, že obě strany chtějí zajistit energetickou bezpečnost EU a urychlit celosvětový přechod k udržitelným zdrojům energie.

Oba lídři společné komuniké vydali v době, kdy se Západ obává, že Rusko využije na 100.000 vojáků shromážděných u ukrajinských hranic k napadení sousední země. Evropské země se pro tento případ chystají zmrazit projekt nového plynovodu Nord Stream 2, o což dlouhodobě usiluje Washington. EU přitom z Ruska dováží 40 procent své spotřeby zemního plynu a někteří evropští politici tvrdí, že Moskva využívá omezování dodávek k vytváření tlaku na jejich země. Rusko to odmítá.

"Spojené státy a EU společně usilují o trvalé, dostatečné a včasné dodávky zemního plynu do EU z různých zdrojů po celém světě s cílem předejít otřesům včetně těch, které by mohla způsobit další ruská invaze na Ukrajinu," uvedli Biden a von der Leyenová. Podotkli, že USA jsou již nyní největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU a že obě strany pracují s dalšími státy a subjekty na trhu na rozšíření objemů dodávek.

"LNG může v krátkodobém výhledu zvýšit bezpečnost dodávek, zatímco budeme pokračovat v přechodu k nulovým emisím," píše se ve společném prohlášení.

Obě strany v něm potvrdily svůj závazek omezovat postupně využívání fosilních zdrojů a nahrazovat je čistou energií tak, aby směřovaly k úplnému "vynulování" emisí skleníkových plynů. Vzhledem k současným problémům s vysokými cenami energií a ohrožení dodávek z Ruska je podle obou stran logické snažit se o urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům energie, které by snížily evropskou závislost na ruském plynu.