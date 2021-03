Útočníci z Bruselu dříve zastřelili seniora. Chtěli si zkusit zabíjení

Ibrahim El Bakraoui se 22. března 2016 ráno spolu s dalším atentátníkem odpálil na bruselském letišti Zaventem. Zahynulo 16 lidí. Jeho bratr Khalid spáchal sebevražedný útok o několik hodin později ve stanici metra Maalbeek, o život přišlo rovněž 16 osob.

Bratři podle De Morgen spolupachatelům dříve řekli, že náhodně na ulici v Bruselu zastřelili 76letého Paula-Andrého Vanderperrena. Stalo se to ve chvíli, kdy se vracel z kavárny, kde sledoval televizní přenos zápasu svého oblíbeného fotbalového klubu Anderlecht. Britská BBC uvádí, že policie případ nikdy neobjasnila a uzavřela ho.

Vdova po Vanderperrenovi uvedla, že její právníci jí řekli, že s vraždou jejího manžela téměř jistě mají co do činění bratři El Bakraouiovi. "Stále mi zbývá spousta otázek, ale v jistém smyslu je to úleva," řekla listu De Morgen.

O tom, že bratři mají údajně na svědomí i vraždu seniora, vypověděli dva muži podezřelí ze spáchání atentátů v Bruselu. Mohameda Abriniho a Osamu Krayema a dalších osm lidí čeká příští rok soudní proces. Krayem podle De Morgen vyšetřovatelům v prosinci 2016 vypověděl, že bratři El Bakraouiovi mu řekli, že zastřelili kohosi na ulici. O půldruhého roku později pak tento švédský občan syrského původu upřesnil, že jejich obětí byl starý člověk a že "chtěli vyzkoušet, jaké to je někoho zastřelit".

Vzhledem k tomu, že oba bratři jsou po smrti, je nepravděpodobné, že by policie případ vraždy Vanderperrena znovu otevřela, píše BBC.