Ve Francii se dnes začínají proti covidu-19 očkovat děti od pěti do 11 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Francii se dnes začínají proti covidu-19 očkovat děti ve věku od pěti do 11 let. Televizní stanici BMF TV to řekl francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran, který zároveň varoval, že země by brzy mohla registrovat až 100.000 nakažených koronavirem denně.