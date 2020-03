Ve Francii začal soud s pedofilním lékařem. Joël Le Scouarnec měl zneužít až 350 dětí

Devětašedesátiletý lékař v důchodu Le Scouarnec působil v nemocnicích v Bretagni, v Touraine a následně v departmentu Charente-Maritime. U soudu ve městě Saintes na západě Francie čelí obžalobě ze znásilnění či obtěžování čtyř nezletilých dívek.

Ve vazbě skončil bývalý chirurg a otec tří dětí v květnu 2017 poté, co šestiletá dcera jeho souseda svému otci řekla, že se jí lékař dotýkal. Vyšetření následně potvrdilo, že se jednalo o znásilnění.

