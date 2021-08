Většina rodin s nízkými příjmy ze zemí EU si nemůže dovolit odjet na dovolenou

Nejhorší situace panuje v Řecku, kde na potřebné finance nemá 88,9 procent lidí ohrožených chudobou. Následují Rumunsko, Chorvatsko, Kypr a Slovensko. V Česku na dovolenou nemá 56,6 procenta nízkopříjmových rodin.

"Dovolená by neměla být luxusem pro vyvolené. I když si volný čas s rodinou a přáteli užívá mnoho pracovníků, miliony dalších o to kvůli nízkému příjmu přicházejí," řekla náměstkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová. "Nárůst nerovnosti v dovolených ukazuje, že výhody spojené s ekonomickým růstem v Evropě za poslední desetiletí nejsou rozděleny spravedlivě," dodala.

Podle zprávy nemá prostředky na týdenní dovolenou mimo domov 28 procent ze 450 milionů obyvatel evropské sedmadvacítky.

V kategorii lidí, kteří podle Eurostatu spadají pod hranici ohrožení chudobou, je to 59,5 procenta. Hranice ohrožení chudobou je stanovena na úrovni 60 procent národního mediánu mzdy. ETUC uvádí, že v této skupině se pohybují nezaměstnaní či lidé v důchodu, ale i pracovníci s nízkou mzdou.

Největší rozdíl v možnostech dovolené mezi skupinami pod touto hranicí a nad ní je v Chorvatsku, Řecku, Bulharsku, Česku, Francii a Rumunsku.

"Zákonné minimální mzdy nechávají na pokraji chudoby zaměstnance v nejméně 16 členských zemích EU a podle Evropské komise si méně než 60 procent mediánu vydělá 22 milionů pracovníků," píše ETUC. Organizace chce ve spolupráci s evropskými zákonodárci představit návrh nařízení, který by pracovníkům zajistil, že zákonná minimální mzda nikdy neklesne pod hranici 60 procent mediánu příjmu a 50 procent průměrného příjmu v jakékoliv unijní zemi. To by mohlo přispět ke zvýšení příjmů u 24 milionů lidí po celé EU, píše agentura AP.