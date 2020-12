WHO vyzývá Evropu k ostražitosti kvůli britské mutaci viru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá své evropské členy, aby "posílili kontroly" v souvislosti s mutací koronaviru, která se rychle šíří v Anglii. S odvoláním na vyjádření evropské větve WHO to dnes napsala agentura AFP. Podle britských expertů se nový kmen viru SARS-CoV-2 může přenášet rychleji než ty předchozí.