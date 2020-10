Zemětřesení v Turecku a Řecku: Několik mrtvých, malá tsunami, zřícené budovy

Podle Evropského středomořského seizmologického centra (EMSC) otřes dosáhl síly 6,9 stupně, turecké úřady uvádějí sílu 6,6 stupně. Otřesy pocítili i obyvatelé Atén a Istanbulu. Ohnisko se nacházelo v Egejském moři, třináct kilometrů severně od řeckého ostrova Samos.

Samos sám hlásí čtyři lehce zraněné a škody na budovách. Pobřeží ostrova, kde žije asi 45.000 obyvatel zasáhla podle agentury AFP malá cunami.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu