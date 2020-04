Británie pod náporem covid-19: Nemocnicím chybí ochranné prostředky, umírají zdravotníci

Skladové zásoby podle oficiálních údajů už došly a úřady proto povolily užívání jiných typů ochranných oděvů. Jejich rozhodnutí dnes ale narazilo na kritiku odborů, které se obávají, že se tak zvýší riziko nákazy pro personál.

More than 6000 doctors across the UK have responded to our latest snapshot survey, showing the extent to which many are still without adequate PPE; despite continued promises from the Government that supply issues are being addressed https://t.co/cau3RTKGNI pic.twitter.com/xZGk8b6Ag3