Británie podle Johnsona podala již 2,4 milionu dávek vakcín

"Naočkovali jsme zhruba dva miliony lidí, možná více. Myslím, že to je asi 2,4 milionu dávek, v celém Spojeném království," řekl dnes Johnson při návštěvě vakcinačního centra v Bristolu.

V Británii se začalo očkovat přípravkem firem Pfizer a BioNTech již 8. prosince, před týdnem začali lékaři podávat i vakcínu vyvinutou firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou.

V první vlně očkovaných, kteří již dostali obě dávky vakcíny, byl podle dřívějšího sdělení Downing Street například premiérův osmdesátiletý otec Stanley Johnson. Očkovací strategie ale byla od té doby upravena, a lidé si tak na druhou dávku musí počkat o trochu déle. Opatření má zemi umožnit naočkovat první dávku vakcíny co nejvíce lidí.

Epidemickou situaci ve Spojeném království dnes premiér podle agentury Reuters označil za nebezpečnou. Doplnil přitom, že v některých místech jsou problémy s nedostatkem kyslíku.

"Je to závod s časem, protože všichni vidíme hrozbu, které náš (systém veřejného zdravotnictví) NHS čelí a tlak, jemuž je vystaven," řekl. Poukázal přitom na vysokou obsazenost lůžek intenzivní péče a " dokonce i nedostatek kyslíku na některých místech". "Nacházíme se ve velmi nebezpečné situaci," uvedl premiér. To nejhorší, co by obyvatelé Spojeného království podle něj nyní mohli udělat, je se nechat unést uspěšným startem vakcinační kampaně a nepřiznat si realitu současné epidemické situace.

Vakcínu podle premiéra dostalo již 40 procent lidí starších 80 let a asi 23 procent klientů domovů pro seniory. Johnson rovněž poznamenal, že zrychlit tempo očkování a naplnit také vládní cíl pro nadcházející týdny bude možné ale náročné.

Na dotaz, zda zpřísní protikoronavirová opatření, premiér odpověděl, že lidé musí dodržovat stávající restrikce a pokud tak neučiní, tak další zpřísnění nevylučuje. "Zpřísníme, tam kde budeme muset," řekl.

V Británii, která má 67 milionů obyvatel, od počátku prosince opět rostou denní přírůstky nakažených, minulý týden se několikrát dostaly nad 60.000. Celkem se nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u více než tří milionů lidí. S covidem-19 v Británii zemřelo přes 81.000 nakažených. V britských statistikách úmrtí se přitom objevují pouze lidé, kteří měli během čtyř týdnů před smrtí pozitivní test na koronavirus.