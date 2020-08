Britové se kvůli karanténě hromadně vrací z dovolených, British Airways nasadí větší letadla

Zatímco konzervativní vláda narychlo vyhlášenou karanténu hájí, podle levicové opozice měla dát lidem vědět dříve a kompenzovat jim náklady.

Britský ministr dopravy Grant Shapps vyhlásil povinnou karanténu pro lidi vracející se z Francie, Nizozemska, Malty, Monaka a některých zámořských území Británie a Nizozemska ve čtvrtek večer. Dvoutýdenní izolace postihne všechny, kteří se vrátí po sobotní čtvrté hodině ráno.

Unbelievable. Govt announces late Thurs night that France is added to quarantine list with deadline for return 4am Saturday.

Estimated 1/2 million Brits in France.