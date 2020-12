Britská mutace koronaviru expanduje. Pronikla do Norska, Jordánska a na Madeiru

Norsko již před několika dny prodloužilo až do 29. prosince zákaz přímých letů do Británie. Dva nakažení lidé však přijeli do země ještě před začátkem omezení cest a úřady se nyní snaží najít všechny, kteří s nimi od té doby přišli do kontaktu.

Osoby s novou mutací koronaviru na Madeiře jsou prvními známými případy v celém Portugalsku, informuje Reuters. Tamní úřady však zatím nezveřejnily počet lidí, u nichž byla nová varianta viru nalezena. Oznámily jen, že se jednalo o cestovatele ze Spojeného království. Portugalsko také již minulý týden rozhodlo o uzavření hranic pro cesty z Británie kromě osob s trvalým pobytem v Portugalsku či Portugalce žijící ve Spojeném království.

Prozatím do 3. ledna uzavřelo svoje hranice cestovatelům z Británie také Jordánsko, jež dnes rovněž ohlásilo první dva případy nové mutace. V zemi přitom v posledních týdnech prudce klesají denní počty nově infikovaných po asi tříměsíčním setrvalém nárůstu nových případů.

Odhalení nové mutace viru SARS-CoV-2 oznámil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock minulý týden. Podle předběžných zjištění vědců by mohla být výrazně nakažlivější než "běžný" koronavirus, což by však nemělo znamenat, že častěji povede k vážnému průběhu covidu-19. Virus se podle úřadů šíří především na jihu Anglie.