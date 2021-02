Britský princ Philip je v nemocnici, stráví tam několik dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Manžel britské královny Alžběty II. princ Philip, kterému je 99 let, byl v úterý "z preventivních důvodů" přijat do nemocnice. Oznámil to dnes Buckinghamský palác, podle kterého zůstane v péči lékařů v Londýně několik dní.