Brutální útok na Ukrajině. Židovští poutníci byli napadeni noži a pálkami

Incident se stal v noci na sobotu. Rvačka přerostla z malé hádky s jedním z místních Ukrajinců, který si "přivolal své antisemitské kamarády, aby mu pomohli zbít židy", tvrdí poutníci. Čtyři z nich museli být kvůli zraněním převezeni do nemocnice.

Group of attackers with knives and sticks attacked Jews in Uman, four people in hospital