Do Kyjeva prchají tisíce lidí. Rusové u města obsadili psychiatrickou nemocnici

S evakuací civilistů pomáhají i ukrajinští vojáci, z nichž část ale pokračuje dále k bojovým pozicím. Odchod lidí ztěžuje demolice mostu, kterou provedla ukrajinská armáda, aby zpomalila postup ruských jednotek v případě, že město padne do jejich rukou.

Lidem na odchodu žehná katolický kněz Tadeáš, který chce ale ve městě zůstat. V posledních hodinách bomby dopadly na vlakové nádraží a další části města. Právě bombardováním nádraží a železnice, která by byla klíčová pro odchod civilistů z města, podle ukrajinských představitelů ruské vojsko dokazuje, že jeho cílem jsou civilisté.

Odchod do Kyjeva však výrazně ztěžuje také to, že ukrajinská armáda vyhodila do povětří klíčový most na silnici do ukrajinské metropole. U trosek mostu se přesto shromažďují stovky až tisíce lidí, kteří chtějí uprchnout z oblasti. Pomáhají jim v tom členové armády a domobrany. Další vojáci však směřují dále k bojovým pozicím.

"Nemám kontakt se svou rodinou, nemám telefon a internet nefunguje," řekl reportérovi deníku El País muž, který říká, že jeho úkolem je bránit město.

Od začátku invaze Rusko čelí kritice, že útočí na civilní cíle, což Moskva odmítá. K ochraně civilistů a civilní infrastruktury vyzývají OSN i další mezinárodní organizace. Ruská armáda dnes měla vyhlásit klid zbraní u měst Mariupol a Volnovachy, aby umožnila odchod civilistů. Podle místních zástupců se tak ale nestalo, a proto nebylo možné vytvořit humanitární koridory. Rusko tvrdí, že odchodu lidí zabránily ukrajinské nacionalistické síly.

Ruské jednotky obsadily psychiatrickou nemocnici u Kyjeva

Ruské jednotky dnes převzaly kontrolu nad psychiatrickým zařízením ve městě Borodjanka severozápadně od Kyjeva. S odvoláním na místní správu o tom informovala agentura Reuters. V léčebně je 670 lidí.

"Nevíme, jak je evakuovat, jak jim pomoci," uvedl místní guvernér Oleksij Kuleba. "Dochází jim voda a léky. Jsou to lidé se speciálními potřebami, kteří potřebují neustálou péči. Mnoho z nich je už několik let upoutáno na lůžko," dodal guvernér.

Podle listu Ukrajinska pravda ruská vojska Borodjanku v předchozích dnech ostřelovala, zničeno bylo několik obytných budov. Na záběrech agentury Reuters z města lze kromě trosek vidět i zničená ruská armádní vozidla.

Obyvatelé obsazených měst demonstrovali proti ruské okupaci

V jihoukrajinském přístavním městě Cherson dnes vyšly do ulic stovky lidí, aby protestovaly proti ruské okupaci. Přes centrum města, které tento týden dobyla ruská armáda, pochodovalo s ukrajinskými vlajkami na 2000 lidí. Zpívali ukrajinskou hymnu a skandovali hesla vyzývající Rusko k opuštění země, uvedla britská BBC na svém webu.

Pokojná demonstrace se podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby uskutečnila také v Berďansku, přístavu na pobřeží Azovského moře, který už na počátku týdne obsadila ruská vojska. "Obdivuju nebojácnost svých krajanů a vyzývám všechny na světě, aby je podpořili! Rusové se musí vrátit domů," uvedl Kuleba na svém twitterovém účtu. Demonstrace proti invazi, kterou Rusko zahájilo před deseti dny, se dnes konají i v řadě západoevropských metropolí.

Ruští vojáci se v Chersonu snažili blížící se demonstranty zastrašit střelbou do vzduchu, což je vidět na videozáznamech, které kolují na sociálních sítích. Starosta Chersonu Ihor Kolychajev americké stanici CNN řekl, že obyvatelům města došly zbraně.

"Ve městě nemáme žádné zbraně, armáda byla poražena. Ukrajinská armáda se musela stáhnout," řekl starosta. "Ruská vojska jsou všude," poznamenal. Kritická infrastruktura, výroba a služby ve městě podle něj nefungují. "Město je bez dodávek vody a elektřiny," dodal.

Pomoc se může do města dostat pouze z Krymu, který okupují Rusové. Ti podle Kolychajeva chtěli do Chersonu poslat humanitární pomoc, ale obyvatelé města ji odmítli. "Chtějí pomoc od Ukrajinců, takže teď žádnou humanitární pomoc nemáme," řekl starosta černomořského přístavu o 300.000 obyvatel.

BBC cituje účastníka demonstrace v Chersonu, podle něhož se každou noc ozývá ve městě šest až deset explozí. "Nevíme, kdo koho bombarduje," uvedl demonstrant. Místní se podle něj po městě příliš nepohybují, protože jsou všude ruské kontroly. "Dokonce kontrolují i telefony a hledají důkazy o pomoci ukrajinské armádě," uvedl. Další obyvatelé Chersonu BBC řekli, že ruští vojáci mají seznam ukrajinských aktivistů, které mají zatknout.