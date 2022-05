Do Kyjeva se vrací lidé. Na Ukrajině je vysídlených přes osm milionů lidí

IOM odhaduje, že kvůli vpádu ruských vojsk z letošního 24. února své domovy na Ukrajině opustilo celkem 13,7 milionu lidí. Něco málo přes osm milionů z nich si našlo dočasný domov na Ukrajině, a jsou tedy považováni za vnitřně vysídlené. Zbývajících více než pět milionů se vydalo za hranice země.

Nejvíc uprchlíků zamířilo do Polska, které podle tamní pohraniční stráže od 24. února do dnešního rána odbavilo na hraničních přechodech z Ukrajiny 3,2 milionu lidí.

Podle průzkumu IOM 44 procent z vnitřně vysídlených na Ukrajině kvůli dalekosáhlé humanitární krizi zvažuje další přesídlení. Dvě třetiny z nich potřebují hotovost, z nichž by ji zhruba 70 procent použilo pro nákup potravin a léků.

Do svých domovů se zatím vrátilo na 2,7 milionu lidí, z nichž drtivá většina před boji uprchla do sousedních měst nebo jiných částí země, uvádí IOM. Návrat obyvatel do metropole dnes potvrdil i starosta Kličko, v Kyjevě je nyní podle něj okolo 2,5 milionu lidí. Údaje získal s pomocí telefonních operátorů.

Starosta 18. dubna uvedl, že populace hlavního města se pohybuje na zhruba dvou milionech.

"Před válkou měl Kyjev 3,5 milionu obyvatel a téměř dvě třetiny jsou už zpátky," řekl dnes Kličko. Lidé se podle něj do hlavního města vrací i přes zákazy vycházení nebo barikády v ulicích. "Pokud vás tato omezení neděsí, můžete se opravdu vrátit," citovala AFP starostu, který dosud obyvatele Kyjeva vyzýval k trpělivosti. Ukrajinská média poznamenala, že v osvobozených regionech na severu země nelze v žádném případě zaručit bezpečí.