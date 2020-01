Duma dostala návrh na nového premiéra. Putin nominoval Mišustina

Jmenování třiapadesátiletého Mišustina premiérem Putin předložil parlamentu poté, co dosavadní premiér Dmitrij Medveděv předtím i se svou vládou odstoupil. Celý stávající kabinet má zatím z pověření prezidenta vykonávat povinnosti do jmenování nové vlády.

Mišustin podle ruských agentur večer přijel do sídla dolní komory parlamentu, kde se sešel s jejím vedením. O něco později pak tisková služba Státní dumy oznámila, že během čtvrtečního dopoledne se Mišustin setká se všemi parlamentními frakcemi a týž den později se pak bude jeho kandidaturou zabývat plenární zasedání sněmovny.

Není jasné, zda hned ve čtvrtek dolní komora nominaci Mišustina schválí. Málokdo však pochybuje o tom, že by poslanci Putinův návrh neschválili.

Mluvčí poslanecké frakce vládní strany Jednotné Rusko Sergej Něverov zdůraznil, že nového předsedu vlády je nezbytné schválit co nejrychleji. "Všechny úkoly, které označil prezident ve svém dnešním poselství (o stavu ruské federace), vyžadují co nejrychlejší řešení. Zejména jsou nezbytné úpravy ve federálním rozpočtu na nynější rok k zahájení výplat sociálních dávek určených na podporu rodin. Lidé na to čekají," řekl v této souvislosti Něverov.