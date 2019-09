Jak nastartovat Rusko? Ministr mluví o důvěře v soudy a policii

Putin po loňském znovuzvolení vytyčil vládě ambiciózní politické a hospodářské cíle, mezi nimiž figuruje záměr, aby se Rusko do konce Putinova funkčního období v roce 2024 dostalo mezi pětici nejvýznamnějších ekonomik světa.

Ruské hospodářství za posledních pět let zažilo mnoho šoků, od západních sankcí za ruskou anexi Krymu a přístup ukrajinské krizi až po kolísavé ceny ropy, které představují jeden z hlavních zdrojů příjmů Ruska. Ačkoliv se ekonomika nyní jeví stabilní, oživit hospodářský růst se nepodařilo.

Kritici Kremlu tvrdí, že růst brzdí špatné investiční klima a poukazují na letošní zatčení několika vedoucích manažerů v přední investiční skupině Baring Vostok, včetně amerického investora Michaela Calveyho.

Případ údajné zpronevěry vedený proti Baring Vostok vyděsil podnikatelskou komunitu obchodníků a přiměl několik významných státních představitelů a podnikatelů ke kritickým vyjádřením na adresu zacházení s manažery.

Oreškin zjevně vyšel vstříc tomuto znepokojení a Putinovi na poradě s členy vlády řekl, že je "velmi důležité obnovit důvěru podnikatelů ve vymahatelnost práva a v soudy".

"Bez změn trendu bude nyní velmi obtížné dosáhnout pozitivního výsledku v investicích celkově," upozornil s tím, že v posledních letech důvěra podnikatů klesá a dosáhnout pozitivního výsledku tak bude velice obtížné.

Ruská média tento týden informovala o případu podnikatele, který uvěřil v Putinova slova o beztrestnosti v případě dodatečného oznámení zatajených příjmů v rámci tzv. daňové amnestie. Přesto byl nyní odsouzen do vězení, a to právě na základě jeho dodatečného daňového přiznání, které získala tajná služba FSB a které soud přijal jako důkaz.

Šéf investičního fondu Baring Vostok Calvey je obviněný ze zpronevěry 2,5 miliardy rublů (850 milionu korun) z účtů banky Vostočnyj express. Podnikatel obvinění odmítá a případ vysvětluje jako spor mezi podílníky banky Vostočnyj express. Od poloviny února byl ve vyšetřovací vazbě, z níž byl v dubnu propuštěn do domácího vězení po přímluvě řady vlivných osobností. Kromě obhájců nesmí s nikým komunikovat, soud mu nepovolil ani požadované procházky.

Calvey podniká v ruském technologickém sektoru od poloviny 90. let, podle agentury TASS investoval až 2,4 miliardy dolarů (54 miliard korun) do celkem 70 projektů. Do roku 2016 byl třetinovým podílníkem ruského nejrozšířenějšího internetového vyhledávače Yandex.