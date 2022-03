Kanada přidala poznámky k dopisu Ruska; to ji obvinilo, že jedná jako ve školce

Thank you @RussiaUN for your letter dated March 16. Please see our suggested edits below. #StandWithUkraine #RespectTheCharter pic.twitter.com/0M663R0tUW

Ruská delegace při OSN zaslala ve středu dopis, jímž chtěla získat podporu pro svůj návrh rezoluce RB OSN týkající se humanitární pomoci pro Ukrajinu. Západní země však rezoluci v tomto znění odmítají jako pohrdavou, protože nijak nezmiňuje zodpovědnost Ruska za vytvoření humanitární krize na východě Evropy.

Kanadská mise dokument zveřejnila s poděkováním a poznámkou, že dopis zasílá zpět s "určitými návrhy úprav". Text je přitom zaplaven červenými poznámkami, škrty a žádostmi o vysvětlení.

Velvyslanec Ruska při OSN Vasilij Něbenzja v dopise například uvádí, že píše "vzhledem k urgentní záležitosti, jež se týká špatné humanitární situace na Ukrajině a v jejím okolí". Kanadští diplomaté přidali poznámku: "DOPLNIT: kterou jsme způsobili v důsledku naší ilegální agresivní války."

Rusko v dopise rovněž napsalo, že jeho "západní kolegové" otázku humanitární pomoci politizují. Kanada k tomu připsala: "Myslíte, že členové OSN tomuto skutečně věří? Prosím vysvětlete." V podobném duchu se nesou úpravy v takřka každé větě třístránkového dopisu.

"Děkuji za toto rusofobní očerňování na úrovni mateřské školy!" napsal v odpovědi zástupce Něbenzji Dmitrij Poljanskij. "Pouze to ukazuje, že vaše diplomatické schopnosti a dobré mravy jsou na velmi nízké úrovni," dodal na adresu Kanady a poznamenal, že se Ottawa v posledních 20 letech dvakrát neúspěšně snažila získat místo v RB OSN.

Rusko ve čtvrtek nakonec návrh své rezoluce k hlasování v radě nepředložilo, podle diplomatů kvůli tomu, že nesehnalo dostatek spojenců. Podle agentury AFP se k návrhu postavily odmítavě i Indie a Čína. Něbenzja pak obvinil západní členy RB OSN, že vyvíjejí "bezprecedentní tlak" na ostatní, aby návrh nepodpořili.

Thank you @CanadaONU for this kindergarten-level Russophobic libel! It only shows that your diplomatic skills and good manners are at lowest ebb and gives an idea why your country’s bid for a non-permanent seat in #SecurityCouncil was voted down twice in 20yrs by UN membership 👎🏻 https://t.co/3OOcvEP8R8