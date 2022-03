Na Ukrajině při ruské agresi podle OSN zemřelo 406 civilistů, 27 dětí

Úřad sdělil, že v období od začátku ruské invaze 24. února do neděle 6. března bylo potvrzeno úmrtí 406 civilistů, a to včetně 27 dětí. Dalších nejméně 801 lidí podle prověřených údajů utrpělo zranění.

V předchozí informaci zveřejněné v neděli Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva informoval o 364 mrtvých civilistech. Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová týž den uvedla, že boje si dosud vyžádaly životy 38 dětí a dalších 71 bylo zraněno.

Zástupce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak dnes na twitteru napsal, že po ruských útocích zůstalo na Ukrajině více než 900 obcí bez dodávek elektřiny, vody a tepla. Poškozeno nebo zcela zničeno je 202 škol, 34 nemocnic a na 1500 obytných budov. Podle sdělení ministerstva energetiky nemá v zemi elektrický proud 646.000 obyvatel a 130.000 nemá plyn.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes podle agentury Reuters potvrdila sedm útoků na zdravotnickou infrastrukturu na Ukrajině od začátku ruské invaze. To je o tři více než údaj, který organizace sdělila v neděli. V dnešní informaci WHO dodala, že dva další útoky na zdravotnické cíle jsou hodnocené jako možné.