"Nevěřte propagandě. Tady vám lžou." Ruská novinářka se nyní obává o svou bezpečnost

"Za svým činem si stojím, ale teď jsem pochopila škálu problémů, které musím vyřešit, a samozřejmě se extrémně obávám o své bezpečí," řekla v rozhovoru s agenturou Ovsjannikovová.

"Rozhodně se necítím jako hrdinka ... Opravdu chci věřit, že tato oběť nebyla nadarmo, že lidé procitnou," dodala k protestu, za který ji ocenili i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Francie jí ve světle hrozícího postihu nabídla konzulární pomoc.

Ovsjannikovová nemá v plánu utéct z Ruska, doufá ale, že nebude obviněna z trestného činu. Ruský soud jí v úterý udělil pokutu 30.000 rublů (6000 korun), podle agentury RIA Novosti trest padl za porušení pravidel pro pořádání veřejných akcí. Zatím není zcela jasné, zda bude čelit ještě nějakému dalšímu - závažnějšímu obvinění.

Novinářka uvedla, že chtěla udělat něco víc, než jen protestovat proti válce - měla v úmyslu i přímo oslovit ruské občany. "Nebuďte jako zombie; neposlouchejte tuhle propagandu; naučte se analyzovat informace; naučte se vyhledávat jiné zdroje než jen ruskou státní televizi," řekla Ovsjannikovová.

Francouzský prezident Emmanuel Macron jí nabídl ochranu a pomoc.

"Samozřejmě podnikáme diplomatické kroky k nabídnutí pomoci, ať skrze naše velvyslanectví nebo jinou formou," řekl Macron. Záležitost chce probrat i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při jejich dalším telefonátu.

Zelenskyj poděkoval novinářce při pravidelném nočním projevu, ve kterém vyzval ruské vojáky, aby se vzdali. Zároveň projevil vděčnost všem Rusům, kteří chtějí říkat pravdu a bojují proti dezinformacím. "Osobně děkuji ženě, která vstoupila do studia s protiválečným transparentem," řekl ukrajinský státník.

"Rusko rozhodně není svobodné. Nemají svobodný tisk, politickou soutěž, protestní shromáždění. Jakýkoli protest je přímou cestou do vězení. O to hodnotnější jsou činy Mariny Ovsjannikovové, která několikamilionovému publiku řekla pravdu o ničivé válce Ruska proti Ukrajině," napsal na twitteru Mychajlo Podoljak, který je jedním z ukrajinských zástupců při vyjednávání s Ruskem.

"Vyjadřuji sounáležitost s touto odvážnou ženou - editorkou Marinou Ovsjannikovovou. Represe vůči svobodným médiím v Rusku jdou stejnou cestou jako v Bělorusku - pravda je zakázána. A ty, kteří ji vyjeví, to stojí práci nebo svobodu," napsala Cichanouská.

"Dokud jsou tu odvážlivci jako Marina Ovsjannikovová, která protestovala proti ruské válce a propagandě, nebo demonstranti v ulicích, Rusko má stále naději na lepší budoucnost," napsal na twitteru lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkévičs.

"Jde o neuvěřitelně odvážný čin," uvedl rovněž na sociálních sítích americký senátor Bernie Sanders.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Přísné tresty hrozí také za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím. Moskva invazi na Ukrajinu označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu.