Od začátku války na Ukrajině už ze země uteklo přes pět milionů lidí

UNHCR eviduje k dnešku 4.796.245 ukrajinských uprchlíků, Mezinárodní organizace pro migraci zhruba 215.000 utečenců jiných národností. Ve srovnání se čtvrtečními údaji je to o téměř 60.000 ukrajinských běženců víc.

Zhruba 60 procent prchajících Ukrajinců míří do Polska, do Rumunska jich podle AFP zatím dorazilo asi 725.000. Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku se ustálil na přibližně 300.000, další přicházejí, ale někteří odcházejí do dalších zemí.

Devadesát procent migrantů tvoří ženy a děti; muži v produktivním věku nesměli kvůli branné povinnosti zemi opustit. Podle UNHCR musely své domovy opustit dvě třetiny ukrajinských dětí.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první měsíc ruské invaze přišlo přes 300.000 lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

Podobný počet lidí zamířil i na Slovensko či do Německa, kde dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Zhruba 100.000 příchozích uprchlíků pak hlásí Rakousko a více než 50.000 Itálie. Skutečné počty ale mohou být vyšší.