ON-LINE 66. den války: Rusko chce Donbas zcela zničit, tvrdí Zelenskyj

Stručný přehled sobotních událostí:

Cílem ruských vojenských útoku na Donbase je oblast zcela zničit a vylidnit. V noci na dnešek to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj hrozí, že oblast skončí jako těžce obléhaný Mariupol. Představitel Pentagonu agentuře AP řekl, že ruská vojenská operace má ve srovnání s původní představou Moskvy několikadenní skluz.

V Kyjevské oblasti byl objeven další hromadný hrob s těly 900 civilistů. Podle agentury Unian to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s představiteli polských médií. Zelenského mluvčí později uvedl, že byl prezident špatně pochopen.

Uvedený počet těl se týkal všech hromadných hrobů nalezených v Kyjevské oblasti, nikoliv jen těch nových. Ukrajinský prezident prohlásil také, že ruské síly pálily těla zabitých v mobilních krematoriích, což ztíží vyšetřování zločinů, a že nikdo neví, kolik lidí na Ukrajině dohromady zemřelo.

Od začátku konfliktu na Ukrajině byl do Ruska evakuován milion lidí. V rozhovoru, který dnes zveřejnila agentura Nová Čína, to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Kyjev již dříve uvedl, že ruské jednotky zavlekly do Ruska násilím tisíce Ukrajinců. Podle Lavrova mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou maří postoj Západu, například jeho dodávky zbraní, napsala agentura Reuters. Tématem rozhovorů na dálku mezi delegacemi obou zemí je i zrušení sankcí zavedených proti Rusku.

Rusko v pátek uhradilo v dolarech úroky ze svých dluhopisů, aby se pokusilo vyhnout vyhlášení platební neschopnosti. Moskva však musela využít prostředky, které nemá zmražené v západních zemích. Platbu v dolarech potvrdily i americké úřady, uvedla agentura Reuters.

