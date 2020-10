Papež František podpořil registrovaná partnerství homosexuálů

Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály. Vatikán na vyjádření papeže ve filmu zatím nereagoval.

"Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu," uvedl v dokumentárním filmu papež. Agentura Reuters připomíná, že současný papež v roce 2010, když působil jako arcibiskup v Buenos Aires, veřejně odmítl zákon, jež rozšiřoval manželství pro homosexuály. Místo toho podporoval jiné řešení, které by poskytlo homosexuálním párům právní ochranu.

Ve filmu papež také telefonuje homosexuálnímu páru, který adoptoval tři děti. Papež dvojici vyzývá, aby děti zapojili do života jejich farnosti i navzdory možnému odporu části věřících.

Vatikán zákon o registrovaném partnerství nemá. Italský parlament schválil zákon umožňující civilní sňatky homosexuálů v roce 2016. Proti zákonu pořádala část italských katolíků demonstrace. Na rozdíl od předchozích let ale protesty oficiálně nezaštítila italská biskupská konference. V České republice homosexuálové mohou vstoupit do registrovaného partnerství od roku 2006. Některé iniciativy v ČR požadují, aby homosexuálové mohli vstupovat i do manželství.