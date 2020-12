Pro cestující do Norska bude povinný test

Testu se musí cestující podrobit co nejdříve na letišti nebo na jiném hraničním přechodu ve skandinávské zemi. Lidem, kteří povinnost nesplní, bude hrozit pokuta. Vyňati z testovací povinnosti budou děti mladší 12 let. Další výjimky se vztahují na zaměstnance v kriticky důležitých funkcích nebo příhraniční pendlery. Kvůli opatření budou zavřeny menší hraniční přechody bez testovacích stanovišť.

Norsko má dvojí obavu z importovaných případů koronavirové nákazy, uvedla premiérka Erna Solbergová. Jednak si země dělá starosti kvůli novým a nakažlivějším mutacím koronaviru, jednak se po Vánocích vrací mnoho lidí ze zemí s mnohem vyššími počty infekcí.

"Pokud by se tento kmen v Norsku rozšířil, pravděpodobně by to znamenalo úplné uzamčení společnosti," řekla dnes Solbergová s poukazem na "anglickou" variantu koronaviru, podle expertů až o 70 procent nakažlivější než běžný vir SARS-CoV-2.

Norsko podobně jako další evropské země před Vánocemi zastavilo cestování z Británie poté, co se objevily informace o šíření mutace. Zákaz má trvat nejméně do soboty. Další severská země, Finsko, dnes oznámila, že prodlouží zákaz letů z Británie o týden, tedy až do 11. ledna. Ve Finsku se přitom mutace viru už vyskytla u dvou lidí.

Norsko i Finsko dosud v evropském srovnání zvládly koronavirovou krizi dobře. V poměru k počtu obyvatel mají tyto země aktuálně jedny z nejnižších počtů nově infikovaných v Evropském hospodářském prostoru, společně s premianty Islandem či Řeckem.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se za celou dobu pandemie v Norsku, které má téměř 5,4 milionu obyvatel, koronavirem nakazilo nejméně 49.410. Ve Finsku, které má přes 5,6 milionu obyvatel, testy dosud odhalily jen 36.107 případů infekce.