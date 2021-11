Rusko eviduje přes 1200 dalších úmrtí v souvislosti s covidem

Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na začátek listopadu na celonárodní úrovni mimořádné týdenní pracovní volno. Vedení jednotlivých oblastí dal zároveň volnou ruku v tom, aby ho případně prodloužily. Většina regionů na začátku minulého týdne toto opatření uvolnila, píše Reuters.

Minulý týden vláda poslala do parlamentu návrhy zákonů, které mají od příštího roku omezit přístup do mnoha veřejných míst v zemi na základě očkování nebo prodělání nemoci. Pokud je parlament schválí, budou moci Rusové od 1. února 2022 navštěvovat hromadné veřejné akce, kulturní instituce nebo zařízení veřejného stravování poté, co předloží certifikát prokazující absolvované očkování, prodělaní nemoci nebo lékařskou výjimku pro vakcinaci, píše Kommersant. Podobné doklady by byly vyžadovány také pro nákup vlakových jízdenek nebo letenek.

Plně očkováno proti covidu-19 je v zemi méně než 40 procent obyvatel, poznamenala o víkendu agentura AP.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, prokazatelně nakazilo koronavirem přes 9,1 milionu osob, z nichž podle operativního štábu 256.597 zemřelo, uvedla agentura Interfax. Ruský statistický úřad Rosstat uvádí kolem 460.000 obětí, neboť eviduje i osoby, u kterých se covid zjistil až po smrti.