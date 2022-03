Rusko nebude požadovat platby za plyn v rublech hned

Ruská vláda, centrální banka a energetický gigant Gazprom mají do čtvrtka na pokyn prezidenta Vladimira Putina předložit návrhy na to, jak budou "nikoli přátelské" země za ruský plyn platit v rublech.

Odběratelé plán označují za porušení uzavřených dohod. Evropa z Ruska dováží asi 40 procent plynu. Dodávky ruského plynu do Evropy po třech klíčových plynovodních trasách byly dnes ráno stabilní.

"Rozhodně ne," odpověděl Peskov na otázku, zda by se od čtvrtka mělo za ruský plyn platit v rublech. "Jak jsme uvedli dříve, platby a dodávky jsou časově náročným procesem. To neznamená, že by se mělo platit (v rublech) za zítřejší dodávku. Z technologického hlediska se jedná o delší proces," dodal.