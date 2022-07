Šachový robot v Moskvě zlomil prst sedmiletému chlapci

S odvoláním na ruská média o tom informoval list The Guardian. Podle viceprezidenta ruské šachové federace Sergeje Smagina dítě patrně porušilo bezpečnostní pravidla a tah provedlo příliš rychle.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H