Šéfka skotských nacionalistů už v lednu požádala britského premiéra Borise Johnsona, aby umožnil vypsat všelidové hlasování o odtržení Skotska od Spojeného království. Johnson však požadavek odmítl. Sturgeonová poté naznačila, že by se mohla pokusit najít jiný způsob, jak v souladu s britským právem plebiscit uspořádat.

"Podnikáme ve Skotsku kroky, které jsou nutné k zajištění toho, aby referendum bylo legální a legitimní a jeho výsledky mohly být akceptovány jak doma, tak v zahraničí,“ řekla skotská politička v projevu v sídle bruselského think tanku European Policy Centre (EPC).

