V Bělorusku se opět protestovalo proti Lukašenkovi

Na jedné z akcí proti studentům zasáhly maskované bezpečnostní jednotky, jejichž příslušníci odvlekli některé protestující do dodávkových vozů. Později uskutečnily pochod Minskem tisíce žen a jeden z jejich sloganů zněl "Ruce pryč od dětí", napsala agentura Reuters.

Women's March in Minsk has begun. Women are holding flags of Belarus, Ukraine, Poland, Italy and other countries. Posters: "I am peaceful Belarusian woman", "Lukashenka is the social construct", "The power of people is stronger than People in Power". Photos: @svaboda pic.twitter.com/jZBMVvtMod