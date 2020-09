V Británii by letos kvůli covidu o práci mohlo přijít nejvíce lidí za generaci

Vyrozumění o propuštění je podle studie nyní dvakrát více než za recese po finanční krizi let 2008 a 2009. Jen za období od července do září by mohlo být propuštěno 450.000 lidí, uvádí studie. To by bylo o 50 procent více než bylo čtvrtletní maximum z doby globální finanční krize.

Podle IES se ale vysoký počet propuštěných nemusí nutně rovnat vysoké nezaměstnanosti. Autoři studie proto vyzývají vládu, aby snížila náklady na práci, a podpořila tak zaměstnávání. Také požadují, aby se politici zaměřili na ty druhy průmyslu a odvětví, které jsou z dlouhodobého hlediska životně důležité, a přispěli na mzdy jejich zaměstnanců.

Britský ministr financí Rishi Sunak zatím odmítá prodloužení vládního podpůrného programu, který do konce října brání propouštění. Dnes mají být zveřejněny nejnovější údaje o míře nezaměstnanosti a očekává se, že se hodnota poprvé od březnového uzavření ekonomiky zvýší. Dosud stagnovala na 3,9 procenta.

Britská ekonomika klesla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci o rekordních 20,4 procenta. V meziročním srovnání se pak hospodářství propadlo o 21,7 procenta. Pokles české ekonomiky byl pro srovnání ve druhém čtvrtletí jen zhruba poloviční - meziročně se snížila o 11 procent a mezičtvrtletně o 8,7 procenta.