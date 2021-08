V Evropě se od začátku pandemie nakazilo přes 60 milionů lidí

"Konec pandemie je stále v nedohlednu a na evropský region připadá bohužel více než 1,2 milionu úmrtí pacientů s covidem-19," uvedla ředitelka evropské pobočky WHO pro krizové situace Dorit Nitzanová. Proto je podle ní důležité, aby jednotlivé státy pokračovaly ve svém úsilí ochránit ohrožené skupiny obyvatel. Tempo, jakým postupuje vakcinace, se v různých zemích liší. "Proočkovanost prioritních skupin, jako jsou lidé nad 60 let, zdravotníci, lidé žijící v domech s pečovatelskou službou nebo chronicky nemocní, je v několika zemích stále nízká," upozornila Nitzanová.

Aby pandemie skončila, je nutné zrychlit tempo očkování rovnoměrně ve všech zemích, vyzvala zástupkyně WHO v dnes zveřejněné tiskové zprávě. To se týká jak podpory výroby vakcín, tak jejich sdílení mezi státy. Dodala, že je nutné dodržovat existující opatření pro zastavení šíření koronaviru, tedy testovat, sekvenovat odebrané vzorky, trasovat kontakty nakažených a dodržovat karanténu. Lidem, kteří se vydávají na cesty, Nitzanová vzkazuje, aby vyhodnotili rizika, jež to s sebou přináší.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie covidu-19 dlouhodobě sleduje, se koronavirem na celém světě nakazilo asi 198,4 milionu lidí, z nich 4,23 milionu zemřelo.