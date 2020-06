V Glasgow útočil žadatel o azyl ze Súdánu, měl psychické problémy

Muž v hotelu zranil šest lidí, poté ho zastřelila policie. Mezi raněnými je i 42letý policista, který je v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Stav dalších zraněných ve věku 17, 18, 20, 38 a 53 let média neuvádějí.

Budoucí útočník začal u ostatních obyvatel hotelu Park Inn vyvolávat strach, a tak se obrátili na úředníka, který se zabývá problémy spojenými s azylem. Ten podle Sky News obratem ve čtvrtek pozdě večer varoval zaměstnance zařízení.

