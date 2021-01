V Londýně hrozí kolaps zdravotnictví, nemocnice "Slavík" uvedena do stavu pohotovosti

"Samozřejmě se obávám tlaku na NHS," komentoval Hancock informace, že londýnské nemocnice ve státním zdravotnickém systému mohou do dvou týdnů pod náporem nových pacientů s covidem-19 zkolabovat. Hrozí, že některé kliniky v Anglii budou moci poskytovat péči pouze o nemocné s covidem-19 a budou nuceny omezit ostatní služby.

Již nyní mnohá zařízení ruší rutinní operace a objevují se náznaky, že omezení péče se týká také rakoviny, napsala BBC. Tento týden například vyšlo najevo, že v londýnské nemocnici King's College byly odloženy operace, které mohou pacientům s rakovinou zachránit život, protože lůžka obsadili nemocní s covidem-19.

"Vytváříme další zdroje, abychom zajistili, že NHS dostane potřebnou podporu v těch částech země, které jsou pod největším tlakem," sdělil Hancock. "Například v Londýně zajišťujeme, aby byla (nemocnice) Nightingale v pohotovostním režimu pro případ potřeby. A pokud to bude zapotřebí, samozřejmě se využije."

"We are seeing that most hospitals around the country are coming close to capacity"



