Válka na Ukrajině vstoupila do velmi nepředvídatelné fáze, řekl bývalý šéf CIA

Zásadní pro obě strany bude schopnost zaručit zásobování, přísun zbraní a nabytí nových vojenských kompetencí, tvrdí americký generál v dnešním rozhovoru.

Podle Petraeuse nyní nelze vyloučit žádný scénář bojů, od zdlouhavého krvavého konfliktu až po možnost, že jedna z bojujících stran získá zásadní převahu. Americký generál se domnívá, že je nyní "o něco málo pravděpodobnější", že výhodu získají Ukrajinci.V bojích ukázali odhodlanost, iniciativu a kreativitu. "Ale nebylo by opatrné vyloučit, že se Rusko poučí z velkého množství chyb, jež se dopustilo ve všech oblastech," uvedl Petraeus s tím, že by se ruským jednotkám mohlo podařit narušit ukrajinskou obranu.

Podle amerického generála bude pro obě strany zásadní schopnost "zaručit zásobování a přísun zbraní, najít náhradu za ztráty a nabýt nové dovednosti". Nový impulz ruské invazi by mohlo dát dobytí Mariupolu, díky čemuž by Rusko mohlo výrazně zlepšit zásobování svých jednotek. Úspěch by navíc mohl zvýšit bojové naladění ruských vojáků a uvolnit řadu jednotek.

"Není moudré vyloučit, že se Ukrajincům podaří Rusy odrazit a porazit je alespoň v části země," uvedl americký generál s tím, že s tímto výsledkem zatím moc nepočítá. Klíčové budou podle něj dodávky zbraní ukrajinským jednotkám ze zahraničí, a to včetně protivzdušných systémů S-300 či 9K37 Buk, které mohou zasáhnout i vysoko letící cíle. "Doufám, že okolní země pomohou Ukrajině s letadly, a to potichu, bez prohlášení," řekl italskému listu Petraeus. Mezi faktory, které mohou konflikt prodloužit, jsou podle Petraeuse příchod teplejšího počasí a rozbahněný terén, který ztíží pohyb ruských mechanizovaných jednotek.